Матері окупантів скаржаться, що їхні діти загинули через сюжет пропаганди, який показав локацію
У росії матері ліквідованих окупантів поскаржилися міністру оборони сєргєю шойгу на роботу пропагандистів. Мовляв, саме через один із сюжетів загинули їхні сини.
Інцидент трапився у місті Знаменськ Астраханської області. Заяву матерів знищених окупантів поширюють російські ЗМІ.
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Матері окупантів просять заборонити роботу пропагандистів на фронті
Матері окупантів з Астраханської області звертаються до російської організації матерів військових, щоб та скерувала звернення до сєргєя шойгу з вимогою заборонити роботу пропагандистів у зоні бойових дій.
Причиною називають те, що російський пропагандист валєнтін трушин 30 червня у своєму репортажі показав локацію окупантів, чим і видав їхнє місце перебування. Після виходу сюжету, як стверджують матері окупантів, по позиціях загарбників завдали удару. Унаслідок цього 5 окупантів загинули, ще 3 поранені.
Тепер матері окупантів переконують, що заборона роботи пропагандистів на фронті вбереже окупантів.
Звернення матерів окупантів через роботу пропагандистів / Фото з росЗМІ
Втрати окупантів станом на 135-ий день повномасштабної війни
Щодня російська окупаційна армія зазнає колосальних втрат на війні з Україною. Станом на 8 липня окупанти втратили:
- близько 36 900 осіб з особового складу;
- 1 637 танків;
- 3 811 бойових броньованих машин;
- 828 артилерійських систем;
- 247 реактивних систем залпового вогню;
- 107 засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 669 безпілотників;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 685 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Водночас лише за минулу добу наші воїни знищили:
- близько 250 окупантів;
- 35 танків;
- 14 бойових броньованих машин;
- 13 артилерійських систем;
- 2 безпілотники;
- 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Найбільш запеклі бої точаться на Сході нашої держави. Станом на 135-ий день війни окупанти намагаються іти в наступ на окремих напрямках на Донеччині, однак наші воїни дають потужну відсіч. Частковий успіх росіяни мали лише під час наступу в напрямку Верхньокам'янського.
Більше про ситуацію на фронті станом на 8 липня читайте у карті бойових дій.
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