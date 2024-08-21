Нафтобаза під Ростовом горить четвертий день, російські попи вирішили помолитися – кумедне фото

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області напрочуд масштабна – її не можуть загасити четвертий день. Нафтопродукти горять після влучного удару ЗСУ. Священники РПЦ вирішили оригінально допомогти пожежникам, передає 24 Канал.

До речі, в Ростовській області приймав удар і Новошахтинський НПЗ. Там Сили оборони атакували С-300, яка прикривала цей завод.

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Священники РПЦ провели молебень поруч із палаючою нафтобазою в Ростовській області

Фото виклали в телеграм-каналі Волгодонської єпархії 20 серпня. Церковники принесли ікону Божої Матері в поле неподалік від нафтобази, читали акафіст, а ще помолилися на території районної лікарні. Під час гасіння вогню в Пролетарську постраждали 42 пожежники.



Попи моляться на тлі палаючої нафтобази під Ростовом / Фото Волгодонської єпархії

Цікаво, що в коментарях під фото думки розділилися. Деякі віряни написали, мовляв, нехай господь береже "матушку-Росію". Одна з жінок закликала "Пресвята Богородице, врятуй нас, недостойних!" Але більшість висміяла такі дії РПЦ і саркастично порадила помолитися за Путіна, "так пожеж точно не буде".

Час покаже, чи була достойна нафтобаза під Ростовом небесного порятунку. Також варто сказати, що в місцевих пабліках поширюють світлини закинутих храмів Ростовщини.