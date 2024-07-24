Тут найактивніші бої: Жданов назвав 3 найгарячіших напрямки на фронті

Окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону. На 3 напрямках фронту нині тривають найзапекліші бої. Кількість атак з боку російської армії там зашкалює.

Військовий експерт Олег Жданов в етері 24 Каналу перелічив найгарячіші напрямки на фронті: Краматорський, Торецький, Покровський.

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Окупанти штурмують позиції ЗСУ регулярно

На Покровському напрямку кількість штурмів українських позицій складає близько 40, вони постійні. На Краматорському напрямку ворог теж намагається тиснути на лінію фронту, прагнучи знайти слабке місце, щоб організувати прорив. Окупанти в основному тиснуть або на півночі, або на півдні.

"На півночі в районі Калинівки канал схований під землю, там його можна спокійно перейти, якщо буде успіх в прориві нашої оборони, чого ЗСУ досі не допустили. А на півдні росіяни сподіваються обійти по трасі на Покровськ до перехрестя на Костянтинівку, зайти з півдня на Часів Яр. Там нестабільна кількість атак, може коливатися від 10 до 30 за добу, але вони теж регулярні", – розповів Жданов.

Військовий експерт озвучив, що стосовно Торецького напрямку в нього складається враження, що командування російських окупаційних військ може обрати його, як головний для удару.

Там може відбутися основна битва, бо в разі прориву на Торецькому напрямку, окупанти отримають оперативну перевагу на всіх 3 вказаних напрямках,

– пояснив Жданов.

Ситуація станом на 24 липня на 3 напрямках фронту: