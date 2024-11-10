ЗСУ відновили деякі позиції, росіяни просунулися на 3 напрямках: огляд фронту та нові карти ISW

Інститут вивчення війни 10 листопада оприлюднив новий звіт, у ньому міститься огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії. Також там оприлюднені нові карти боїв на усіх ділянках фронту.

Як зауважили аналітики ISW, передає 24 Канал, атаки армії Росії мали успіх на кількох ділянках. Але й деякі операції ЗСУ за 9 листопада 2024 року призвели до відновлення позицій.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 10 листопада

9 листопада в Курській області тривали бої, але ні російські, ні українські сили не підтвердили просування.

області тривали бої, але ні російські, ні українські сили не підтвердили просування. Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

в районі Липців і на північний схід в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Росіяни незначно просунулися на північний захід від Кремінної . Геолокаційні кадри показують, що вони незначно просунулися в районі Тернів.

. Геолокаційні кадри показують, що вони незначно просунулися в районі Тернів. Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ відновили позиції в Білогорівці.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 9 листопада / Зображення ISW

9 листопада російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та у районі Торецька , однак підтверджених змін лінії фронту не було.

та у районі , однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські сили просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на північ від Новогродівки.

напрямку. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на північ від Новогродівки. Російські війська просунулися в напрямку Курахового , зокрема до центру Сонцівки. ISW не знайшло підтвердження інших заявлених росіянами просувань.

, зокрема до центру Сонцівки. ISW не знайшло підтвердження інших заявлених росіянами просувань. 9 листопада російські війська атакували на Вугледарському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наступальні дії в районі межі Донецької і Запорізької областей.

напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наступальні дії в районі межі Донецької і Запорізької областей. На заході Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

(на північний захід від Роботиного) тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Також на лівобережжі Херсонщині тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що українські сили відновили позиції поблизу Сіверська та Покровська, а російські – просунулися поблизу Кремінної, Покровська та Курахового.