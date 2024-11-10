ЗСУ відновили деякі позиції, росіяни просунулися на 3 напрямках: огляд фронту та нові карти ISW
Інститут вивчення війни 10 листопада оприлюднив новий звіт, у ньому міститься огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії. Також там оприлюднені нові карти боїв на усіх ділянках фронту.
Як зауважили аналітики ISW, передає 24 Канал, атаки армії Росії мали успіх на кількох ділянках. Але й деякі операції ЗСУ за 9 листопада 2024 року призвели до відновлення позицій.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 10 листопада
- 9 листопада в Курській області тривали бої, але ні російські, ні українські сили не підтвердили просування.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
- Росіяни незначно просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що вони незначно просунулися в районі Тернів.
- Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ відновили позиції в Білогорівці.
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 9 листопада / Зображення ISW
- 9 листопада російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
- Українські та російські сили просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на північ від Новогродівки.
- Російські війська просунулися в напрямку Курахового, зокрема до центру Сонцівки. ISW не знайшло підтвердження інших заявлених росіянами просувань.
- 9 листопада російські війська атакували на Вугледарському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наступальні дії в районі межі Донецької і Запорізької областей.
- На заході Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
- Також на лівобережжі Херсонщині тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.
Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що українські сили відновили позиції поблизу Сіверська та Покровська, а російські – просунулися поблизу Кремінної, Покровська та Курахового.