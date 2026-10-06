ЗСУ звільнили 10 квадратних кілометрів території на Харківщині: огляд фронту від ISW

Росіяни намагались безуспішно просуватись на Харківщині та Донеччині. ЗСУ тим часом контратакували на північний та південний схід від Лиману в Донецькій області.

Росіяни продовжують використовувати тактику підняття прапорів. Про це повідомляє ISW.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Аналітики зазначили, що на півночі Сумської області російські війська провели обмежені наступальні операції 4 та 5 жовтня, але не просунулися вперед. Джерела Інституту вивчення війни повідомляють, що бої тривають поблизу кордону на північ від Тьоткіного Курської області.

Українська бригада, що діє на півночі Харківської області, опублікувала 3 жовтня відеозапис і повідомила, що ЗСУ звільнили 10 квадратних кілометрів лісистої місцевості на північний схід від Вовчанських Хуторів (на схід від Вовчанська). Військові зуміли очистити цей район від трьох російських розвідувальних груп.

Ворожі воєнкори стверджували, що окупанти продовжували наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 5 жовтня, проте ISW не знайшов жодних доказів. 4 та 5 жовтня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Куп'янська та на південний схід, але не зуміли просунутися вперед. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Борової 5 жовтня.

У Донецькій області представники російської влади посилюють брехливі заяви Кремля про просування російських військ. Голова так званої ДНР Денис Пушилін 5 жовтня заявив, що окупанти захопили кілька населених пунктів поблизу Добропілля протягом останнього тижня та завершили операції з очищення східного Добропілля. Проте ISW повідомив, що російські війська насправді перебувають за кілька кілометрів від міст.

Постійні перебільшені заяви російських чиновників про просування є частиною когнітивно-військових зусиль, спрямованих на те, щоб представити російське просування як масштабне та відвернути увагу від ліквідації Україною російського виступу на північ від Лиману в останні місяці,

– пише Інститут вивчення війни.

Російські війська провели обмежені наступальні операції на схід від Слов'янська у напрямку Миколаївки 4 та 5 жовтня, але без просувань. ЗСУ, на думку аналітиків, зачистили територію на захід від Юрківки (на південний схід від Слов'янська) від російських розвідників. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець 29 вересня повідомив, що Сили оборони очистили Оріхуватку (на північ від Юрківки) від російських розвідників, а геолокаційні кадри, які показали 3 жовтня, але, ймовірно, зробили раніше, показують, як українські війська вдарили по російському військовослужбовцю на захід від Юрківки.

Окупанти продовжували наступальні операції поблизу та на південний захід від Костянтинівки 4 та 5 жовтня, але не зуміли просунутися вперед. За даними ISW, російські війська нещодавно провели місію з проникнення в Добропілля.

У Дніпропетровській області ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Новопавлівському напрямку 5 жовтня. Аналітики підкреслили, що Міноборони країни-агресорки продовжує використовувати тактику підняття прапорів, щоб робити перебільшені заяви про просування, які не відображають реалій поля бою.

ISW продовжує оцінювати, що тактика підняття прапорів є частиною зусиль Кремля у когнітивній війні, спрямованих на перебільшення російських здобутків та створення хибного уявлення про військову силу,

– повідомили експерти.

У Запорізькій області агресор проводив обмежені наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та на південний схід і північний захід від Оріхова 4 та 5 жовтня, але не просунувся вперед. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у Херсонській області 5 жовтня.

Зазначимо, що кожен день дорого обходиться країні-агресорці. За минулу добу ворог втратив 1 540 своїх військовослужбовців пораненими та вбитими.