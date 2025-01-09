Росія не має всіх переваг в Україні, як здається, – очільник Міноборони США

Навіть попри те, що Росія, здається, має перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль зіштовхується із дедалі більшою кількістю проблем, які ускладняють будь-які спроби закріпити свої досягнення.

Про це зазначив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Bloomberg News, повідомляє 24 Канал.

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Остін пояснив, чи має Росія "всі переваги"

Очільник Пентагону заявив, що навіть якщо Росія зможе отримати все, що вона хоче від війни в Україні, це дорого коштуватиме їй у майбутньому.

Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому,

– сказав Ллойд Остін.

За його словами, це міркування має враховуватися в будь-якому прагненні до припинення вогню, яке може здійснити нова адміністрація Дональда Трампа.

Остін підкреслив, що росіяни "також не позбавлені викликів": "Вони поїхали до КНДР, Ірану, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей", – сказав він. За даними Києва та його союзників, КНДР відправила тисячі військових до Росії.

Тим часом Україна продовжує нарощувати свій потенціал, зазначив Остін.

За його словами, окупація великих територій України також вимагатиме значних ресурсів навіть після припинення вогню. "Росії доведеться інвестувати багато сухопутних сил, щоб утримати її", – сказав він.

Також Остін відповів на критику з боку деяких європейських та українських посадовців, що адміністрація Джо Байдена не має чіткої стратегії підтримки України.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло Україні захистити свою суверенну територію", – прокоментував Остін цю стратегію. "Втрати 700 000 військових убитими та пораненими — це було б за межі уяви три роки тому" для Росії, коли вона почала повномасштабне вторгнення, сказав він.

Також він навів Сирію як ще один приклад стратегічного успіху в допомозі Україні протистояти країні-агресорці Росії. За словами Остіна, через те, що Путін присвятив так багато зусиль Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику, нині поваленому диктатору Башару Асаду.

Остін зазначив, що без доступу до ключової військово-морської бази в Сирії це ставить під сумнів здатність Путіна підтримувати свої зусилля в Африці.