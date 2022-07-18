росіяни спалилися, що самі бомблять окуповані міста і показують це щодня на картах

російські пропагандисти часто помиляються і випадково можуть казати правду. Наприклад, на картах бойових дій, які вони публікують, чітко видно удари росії по тимчасово окупованих територіях.

російські пропагандисти спалилися, публікуючи дані про ситуацію на фронті, повідомляє 24 канал. Уже тривалий час вони позначають удари окупантів по тимчасово окупованих містах. Потім же ті самі пропагандисти спішать звинувачувати Україну в обстрілах.

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Пропагандисти визнають, що росія бомбить окуповані міста

Якщо дивитися на карти, які публікують російські пропагандисти від 1 липня, то можна помітити цікаву деталь. У легенді карти чітко написано, що червоний кружечок позначає місця, де росія завдала ракетно-артилерійських ударів. Біда лиш в тім, що таких кружечків найбільше на тимчасово окупованій території. Особливо на Луганщині, Херсонщині та Харківщині.



1 липня пропагандисти відзвітували про удари на Запоріжжі, Харківщині, Донеччині та Луганщині



Пропагандисти відзвітували про масові удари по Луганщині, Харківщині та Херсонщині



17 липня пропагандисти відзвітували про удари по Луганську та низці інших окупованих міст



За 18 липня пропагандисти відзвітували про 2 удари ЗСУ по своїх складах, але водночас вказали свої удари по Осколу, Соледару, Херсону та Новій Каховці

Публікуючи такі карти, пропагандисти після цього не соромляться публікувати низку фейків про нібито українські обстріли. Хоч по факту їх навіть немає на картах.

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