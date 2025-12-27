Путін публічно визнав перевагу України в оборонному виробництві

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що Росія поступається Україні у напрямку важких безпілотників. У Кремлі запевнили, що вже працюють над посиленням виробництва таких апаратів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також Показник ефективності: чому на Заході дещо налякані українськими ударами вглиб Росії

Яку перевагу назвав Путін?

Російський президент Володимир Путін заявив, що його окупаційній армії бракує важких безпілотників. Про це він сказав під час нещодавньої "прямої лінії".

За його словами, Україна перевершує росіян за кількістю важких дронів типу "Баба-Яга". До слова, так у Росії називають українські дрони на кшталт Vampire. Путін додав, що це питання наразі нібито опрацьовує російське міноборони.

На тлі цього в Росії повідомили про нові розробки у сфері важких дронів. Зазначається, що компанія "Дронакс" працює над транспортними безпілотниками. Вони ж зможуть підіймати вантажі вагою від 100 кілограмів.

Там кажуть, що поява таких платформ допоможе російському окупаційному війську "охоплювати нові сценарії застосування з перевезенням особливо великих вантажів",

– йдеться в матеріалі.

Водночас, як зазначає видання, росіяни не уточнюють, чи зможуть ці дрони виконувати ударні місії. Хоч здебільшого важкі БпЛА поєднують ці завдання.

Проте відомо, що раніше компанія "Дронакс" випустила дрон ЧК-15СВО вантажністю до 100 кілограмів. Він має універсальну систему скидання вантажів і протитанкових мін ТМ-62.

У Росії цей дрон назвали "якісним стрибком" переходу від БпЛА для доставляння малих вантажів і до "повноцінної безпілотної транспортної платформи".

Нещодавні успіхи українських дронів