Є лише один спосіб врятувати світ від імперського монстра путінської Росії

Серед ліберальної російської тусовки дуже популярна стаття одного російського соціолога. Який, звісно ж, проти війни. І треба віддати йому належне, він із цією позицією виступає, що в Росії нині загрожує наслідками.

Винні усі, крім країни-вбивці

І ось він каже, що у війні винні не росіяни. Які здебільшого проти війни. Але ж просто бояться. Або просто жертви пропаганди. Так от, у війні Путіна, на думку російських лібералів, винен Захід.

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Добре, звісно, ​​що вже не Україна винна. Від звинувачення жертви втекли. Але винний не російський народ, який просто безневинна жертва, а колективний Захід. Котрий багато років співпрацював з Путіним, який багато йому дозволяв і який вселив у Путіна впевненість, що все можна.

Здатність російських лібералів заперечувати провину російського народу вражає. Здатність перекладати з хворої голови на здорову вражає, заперечення відповідальності та її перекладання на інших вражає. Це небезпечно ще й тим, що не вимагає покаяння та спокутування гріхів після війни. Знову ці підступні володарі світу винні. Російський народ не винен. Потрібно продовжувати. З такими думками після війни все дуже швидко повернеться на круги своя. І знову все заново.

Не чорно-білий світ

Чи прошляпив Захід Путіна? Так. Та що там казати, навіть ми, в Україні, його прошляпили. У 2014 році агресія Росії стала для нас несподіванкою. Для більшості з нас. Просто тому, що Росія давно перестала бути цікавою. Вона не народжувала сенсів. Там не було нових ідей та технологій. Ми не дивилися у той бік. На жаль.

Так і Захід. Так, західні політики спілкувалися з Путіним. Вони й із Януковичем спілкувалися. Тому що вони спілкуються із легітимними представниками народу. Це народ вибирає їм тих, із ким спілкуватися.

Чи винен Захід у тому, що неідеальний і не відмовлявся від російських грошей? Винен. Але так влаштований світ. Фінансові центри світу – на Заході. І туди несуть гроші усі автократи світу. Так працює система. На цьому побудовано домінацію колективного Заходу. І якщо українці чи росіяни дозволяють своїй еліті заробляти гроші нечесно, то це проблема росіян чи українців, а не Заходу.

Чи винен Захід у тому, що минув момент, коли Путін зі звичайного автократа перетворився на бандита з великої геополітичної дороги? Так, винен. Але Захід, як і українці, мало звертав увагу на Росію. Відстала країна-бензоколонка. Захід мав інші проблеми останні 20 років. Чи мали передбачити? Знову ж таки, ілюзія, що там сидять якісь супергенії. Такі ж люди. Захід не ідеальний.

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Світ проспав Путіна, тому що світові давно не була цікава Росія. Це правда. Але Путін – російський президент. І російський народ дає йому легітимність. Від імені російського народу Путін коїть злочини. І навряд чи російський народ може сам сказати, що йому була нецікава Росія і він не помітив, як перетворився на державу-фашиста. Це – російські процеси. Хто ж за ними має стежити? Колективний дорослий із Заходу?

Вічне зло можна тільки знищити

Російські еліти не вірять у здатність народу керувати державою. Вважають, що демократія – вигадка. Скрізь бачать змови та руку ворогів. Парадоксально, але зважаючи на все так само вважають російські ліберали. Інакше як можна звинувачувати Захід у тому, що робить російська армія від імені російського народу?

Чому це небезпечно? Тому що заперечення провини унеможливлює роботу над помилками. Відкидає покаяння. Відкидає німецький шлях каяття. А, значить, прирікає нас на повернення імперського монстра. І єдиний спосіб уникнути цього повернення з такими елітами та такою опозицією в Росії – це розпад імперії. Яка сама собою є зло. Адже вона породжує і таку владу, і таку опозицію.

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