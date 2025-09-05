Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України. Російські окупанти намагаються захопити якомога більше українських територій.

Нещодавно вони просунулися на Дніпропетровщині та Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де мають просування росіяни?

Вдень 5 вересня у DeepState оновили мапу. За її даними, росіяни просунулися поблизу Січневого у Дніпропетровській області. Також вони мали просування біля села Красне Перше на Харківщині.

Окрім цього, аналітики уточнили ситуацію в районі Степової Новоселівки на Харківщині та Малої Токмачки у Запорізькій області.

