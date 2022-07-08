російська ракета вранці розірвалася над Чорним морем

Уранці 8 липня російські окупанти з Чорного моря запустили ракету Х-31 на Одещину. Однак вона розірвалася у повітрі.

російські окупанти запустили ракету близько 10 ранку. В оперативному командуванні "Південь" припускають, що це може бути не випадковість, а цілком свідома зміна тактики окупантів.

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На щастя, жертв немає

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти запустили ракету з літака Су-30. Ворожа ракета розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя.

У "Півдні" припускають, що це може свідчити про зміну тактики окупантів – завдавати осколкових уражень по великому скупченні людей на узбережжі. На щастя, після вибуху ракети Х-31 жертв немає.

Близько 10:00 з ворожого літака Су-30 з боку Чорного моря по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя. Цілком імовірна зміна тактики ворога із завдання масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв,

– йдеться в повідомленні ОК "Південь".

росіяни атакували Миколаївщину

Уранці 8 липня російські окупанти обстріляли Миколаїв з реактивної системи залпового вогню "Смерч", унаслідок чого постраждав об'єкт виробничої інфраструктури.

Під час атаки загарбники використали понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. За попередніми даними, дивом обійшлося без жертв та постраждалих. Масштаби руйнувань встановлюють.

Нагадаємо, що близько 9:30 з'явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві, однак повітряної тривоги в області не було. Ймовірно, саме тоді російські окупанти обстріляли місто за допомогою заборонених боєприпасів.

Українські війська ідуть в контратаку на Півдні

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN розповів, що українські воїни на Півдні стримують ворога, а на окремих напрямках йдуть в контратаку. Також майже звільнена Харківщина, однак складність полягає у тому, що на території області окупанти залишили свої ударні угруповання.

Водночас за словами глави держави, ситуація на Сході надзвичайно складна. Президент відзначив, що там росіяни мають перевагу в артилерії та РСЗВ, але їхні втрати теж значно більші. Зеленський наголосив, що окупанти не рахують кількість жертв чи знищеної техніки, але Україна цінує кожне життя.

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