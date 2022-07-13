Чому "бойові якути путіна" можуть вилитися у плачевний сценарій для російської армії

У військово-політичному керівництві росії таки зважилися на формування і використання безпосередньо в боях так званих "добровольчих національних батальйонів".

Заготівля "м'яса" для війни триває

У башкирії, татарстані, якутії, на уралі, північному кавказі та в низці інших регіонів формуються та готуються "добровольчі батальйони" (в середньому по 450 – 500 осіб) для подальшого відправлення на "боротьбу з фашистами" в Україну.

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Найцікавіше, що їх планують використовувати винятково в якості штурмової піхоти. Тобто апріорі мається на увазі, що втрати серед цих "добровольців" будуть значними.

Усіх цих "пасіонаріїв" інтенсивно натягують і вже починають перекидати у зону бойових дій. Особисто у мене навіть і тіні сумніву немає в тому, що кремль таким чином прагне вбити одразу двох зайців. І "дірки" з комплектуванням на фронті закрити (7 – 8 БТГр мотивованої піхоти отримати явно не завадить), і заразом позбудеться "надто неспокійних активістів" з "національних регіонів", які в перспективі могли б стати ядром або каталізатором збройного опору кремлю.

Незавидні перспективи

На перший погляд, таке рішення кремля видається далекоглядним, але лише на перший. Адже після знайомства з українською артилерією та піхотою у якості передових штурмових груп у цих "нацдобровольців" явно зменшиться запал і мотивація "шукати нацистів" в Україні. Зате явно додасться бажання повернутися додому, бажано цілими та неушкодженими.

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І в такій ситуації проблема "відмовників", наприклад, з батальйону, укомплектованого якимись тамбовськими або саратівськими "ванями", здасться явно незначною в порівнянні з проблемами батальйонів, які відмовляються йти в бій і виконувати накази, укомплектованих переважно тувинцями, адигейцями або ж татарами з дагестанцями.

Для російського військового командування, враховуючи його ставлення до використання "людського ресурсу", все це може, зрештою, закінчитися доволі плачевно.

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