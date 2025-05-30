Росіяни не полишають цілі вийти на кордон Дніпропетровщини, – підполковник ЗСУ

Противник намагається постійно штурмувати, застосовує на полі бою чималу кількість живої сили. Саме людський ресурс в Росії величезний, тож країна-агресорка регулярно поповнює свої втрати.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив підполковник, командир батальйону безпілотних систем 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко, зазначивши, що проблем у ворога із забезпеченням технікою чи БпЛА він не бачить.

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Який дедлайн був у ворога

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що російська армія наразі понад усе прагне перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Назаренко зауважив, що ворог ставив собі дедлайн зробити це до 9 травня, однак досі його спроби марні.

"На сьогодні росіяни не полишають цілі вийти на кордон Дніпропетровщини. Однак ми робимо все, щоб ефективно нищити ворога. За добу в середньому наша бригада ліквідовує і ранить живу силу ворога в кількості понад 100 осіб, не кажучи вже про знищення мотоциклетної та легкої автотехніки", – розповів Назаренко.

Командир батальйону безпілотних систем 72 ОМБ зауважив, що помітно, що ворог поставив виробництво дронів й техніки на військові рейки. Крім того, він постійно поповнює ресурс живої сили.

Щодо українського війська, Назаренко зазначив, що триває рекрутинг в ЗСУ, до лав захисників України доєднується чимала кількість людей. Підполковник наголосив, що війна триває, а противник розуміє лише силу.

Звісно, можна сподіватись на переговори, колись війна має закінчитись, але сьогодні ворог йде на комунікацію тільки тоді, коли відчуває великий ляпас. Для цього потрібно, щоб всі мобілізувались, почали допомагати українській армії,

– підсумував Назаренко.

Зазначимо, на думку командира екіпажу окремого загону безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф", слід готуватись до активізації російських військ на полі бою, а сподіватись на результативність переговорів – не варто. Він також озвучив, чи є загроза просування окупантів на Дніпропетровщині.