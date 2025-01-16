Окупанти наступають поблизу Покровська та атакують на Курщині: карта бойових дій 16 січня

Кремль не виводить свої війська з України та продовжує штурмові дії на фронті. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворожі сили двічі штурмували позиції наших військ у районах Вовчанська та Тихого.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

ЗСУ відбивали штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 5 атак окупантів.

На Лиманському напрямку минулої доби противник атакував 16 разів. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували 6 разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Наші захисники відбили 5 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник атак не проводив.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.