Понад 100 боєзіткнень від початку доби, найбільше – на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Станом на 22:00 середи, 4 червня, на фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши 1 ракет і скинувши 55 КАБ.

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Ситуація на лінії зіткнення

Окрім того, росіяни залучили для ураження 1 074 дронів-камікадзе та здійснили 3 603 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог 2 рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового, українські захисники відбили 2 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося 2 бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Спроби ворога просунутися вперед були успішно відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 8 штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували українські позиції. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають 3 боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 126 з них – безповоротно. Також знищено 2 одиниці автомобільної техніки, 9 БпЛА, 11 мотоциклів, антену РЕБ, антену БпЛА та 3 укриття особового складу; пошкоджено автомобіль та 5 артилерійських систем противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував позиції поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль, 2 атаки тривають досі.

На Курському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих атак, 3 бойові зіткнення тривають досі. Також противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, і здійснив 157 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Нагадаємо, за минулу добу захисники ліквідували ще 1 020 окупантів. Тепер загальні втрати серед особового складу ворожого війська з початку повномасштабного вторгнення складають близько 991 820 осіб.