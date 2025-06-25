Понад 100 боєзіткнень від початку доби, із них 40 – на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Станом на 22:00 середи, 25 червня, на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 54 авіаційних удари, скинувши 80 КАБів.

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Ситуація на лінії зіткнення

Окрім того, росіяни залучили для ураження 1 129 дронів-камікадзе та здійснили 4 126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 11 атак окупантів, 3 боєзіткнення досі триває. Противник завдав 8 авіаударів, скинувши 20 КАБів, здійснив 214 обстріли, зокрема 7 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів атакував позиції захисників поблизу Вовчанська та Липців, 2 боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 3 штурмові дії, намагаючись прорватись на позиції оборонців у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Наразі захисники відбивають 4 атаки противника.

На Сіверському напрямку Сили оборони зараз відбивають наступальні дії супротивника в районах Верхньокам’янського та Григорівки

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень, підрозділи противника намагались просунутись в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки, досі тривають 2 боєзіткнення.

На Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. У 10 локаціях бої не вщухають до цього часу.

Там було знешкоджено 216 окупантів, 145 з них – безповоротно. Також знищено 6 одиниць автомобільної техніки, 15 мотоциклів, квадроцикл, 5 БпЛА, термінал супутникового зв’язку, 4 антени та 9 пунктів управління дронами.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко, ще 1 боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог 1 раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбники безрезультатно намагалися просунутися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 2 марні спроби наступу та відступив.

Нагадаємо, станом на 25 червня загальні втрати Росії становлять близько 1 014 650 особового складу. За останню добу Сили оборони ліквідували 950 окупантів, 6 ББМ, 58 артилерійських систем і 1 РСЗВ.