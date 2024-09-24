Війну треба закінчити діалогом на основі територіальної цілісності України, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на Генасамблеї ООН, що Анкара посилить підтримку зусиль з припинення російсько-української війни. Мовиться про припинення шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Турецький лідер на Генасамблеї ООН заявив, що в міру прискорення "гонки озброєнь" простір для дипломатії стає все вужчим. До речі, у виступі Ердоган найбільше говорив про війну в Палестині, проте не оминув увагою війну в Україні.

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Що сказав Ердоган про російську-українську війну

Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру. Оскільки "гонка озброєнь" прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України,

– запевнив Ердоган.

Турецький лідер також закликав реформувати ООН, зокрема Раду безпеки організації, через її неефективність.

Реджеп Ердоган сказав, що Організація Об'єднаних Націй насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недієву, громіздку та інертну структуру.

"Цінності, представлені принципом "світ більший п'яти" (постійних членів Радбезу ООН – 24 Канал), сьогодні нам потрібні все більше і більше", – додав Ергодан.

Варто зауважити, що Джо Байден 24 вересня також виступав в ООН. В останньому публічному виступі Джо Байдена на посаді він пообіцяв підтримувати Україну до перемоги.