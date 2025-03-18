Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця року, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ хоче завершити війну до кінця року. Він зазначив, що Україна прагне безумовного припинення вогню, але готова чинити опір ворогу.

Держава продовжуватиме боротьбу в тому випадку, якщо Росія не прийме пропозицію, яка лежить на столі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву глави МЗС в ефірі Firstpost.

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Що заявив Сибіга про війну в Україні

За словами міністра, Київ вірить у завершення повномасштабної війни в Україні у 2025 році. Глава МЗС вважає, що можливий режим тиші є великим кроком вперед до встановлення миру.

Ми віримо, що війна закінчиться цього року – ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета – досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру,

– сказав Сибіга.

Він додав, що Україна підтримує пропозицію США про тимчасове припинення вогню та очікує на відповідь Росії.

Раніше Сибіга також зазначав, що Кремль повинен надати американцям офіційну відповідь щодо перемир'я та наголосив на тому, що жодних додаткових умов не повинно висуватися.