Росіяни окопуються під Бєлгородом і везуть поповнення з Ямало-Ненецького округу, – Генштаб

Україна продовжує давати потужну відсіч російським загарбникам. Ворог не полишає спроб наступати для захоплення української землі, проте наші захисники та захисниці дають опір.

У Генштабі ЗСУ розповіли актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на 18:00 12 березня. Детальніше читайте далі.

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Наступи ворога та удари українських військ

Росіяни не рахуються з втратами й усіма силами намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Крім того, загарбники продовжують терор мирного населення. Удень ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області. Також окупанти завдали по Україні 4 авіаудари та 20 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Водночас українські воїни уразили ворожий ЗРК та завдали 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Ситуація на напрямках фронту

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки – обстановка незмінна, формування ударних угруповань не зафіксовано. Однак у Бєлгородській області Росії ворог почав інженерне обладнання позицій поблизу кордону. Ворог обстріляв 5 населених пунктів Сумської та Харківської областей;

– обстановка незмінна, формування ударних угруповань не зафіксовано. Однак у Бєлгородській області Росії ворог почав інженерне обладнання позицій поблизу кордону. Ворог обстріляв 5 населених пунктів Сумської та Харківської областей; Куп'янський та Лиманський напрямки – ворог намагається прорвати оборону і здійснив невдалі спроби наступу в районах Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької, Луганської та Харківської областей;

– ворог намагається прорвати оборону і здійснив невдалі спроби наступу в районах Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької, Луганської та Харківської областей; Бахмутський напрямок – загарбники не полишають планів щодо захоплення міста. Наші воїни відбили ворожі атаки в районах Міньківки та Оріхово-Василівки. Окупанти обстріляли 8 населених пунктів, включно з Бахмутом та Часовим Яром;

– загарбники не полишають планів щодо захоплення міста. Наші воїни відбили ворожі атаки в районах Міньківки та Оріхово-Василівки. Окупанти обстріляли 8 населених пунктів, включно з Бахмутом та Часовим Яром; Авдіївський, Мар'їнський та Шахтарський напрямки – загарбники здійснили невдалі спроби наступів у районах Красногорівки, Кам’янки, Сєверного, Невельського, Мар’їнки, Побєди та Вугледара. 11 населених пунктів потрапили під мінометні та артилерійські обстріли;

– загарбники здійснили невдалі спроби наступів у районах Красногорівки, Кам’янки, Сєверного, Невельського, Мар’їнки, Побєди та Вугледара. 11 населених пунктів потрапили під мінометні та артилерійські обстріли; Запорізький та Херсонський напрямки – ворог веде оборону й обстрілює населені пункти Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Втрати ворога та мародерства росіян

У Генштабі розповіли, що у деяких населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області росіяни почали мародерство. Вони крадуть гаджети та побутову техніку в одних населених пунктах, щоб продати в інших.

Водночас до моргу тимчасово окупованого Енергодара росіяни 11 березня завезли 30 тіл ліквідованих загарбників. Втрати росіян колосальні, тому командування намагається знайти шляхи для поповнення. Наприклад, 10 березня у населений пункт Ялта Донецької області прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу з низькою вмотивованістю та відсутністю бажання брати участь у бойових діях.