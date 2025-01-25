Безупинні атаки на позиції ЗСУ, понад 200 боєзікнень: карта бойових дій 25 січня

Ситуація на фронті залишається складною. Ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Сили оборони стримують натиск загарбників, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 211 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку агресор атакував 16 разів. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

На Краматорському напрямку загарбники 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

Ворог 43 рази атакував на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку агресор здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

ЗСУ зупини 88 штурмових дій противника: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 3 атаки в напрямку Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку ворожі сили 4 рази штурмували позиції ЗСУ в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили 3 наступальні дії ворога

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби противник завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБ, здійснив 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ . Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.