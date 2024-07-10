У Defense Express сказали, скільки років Росія здатна вести інтенсивні бойові дії

Україні треба налаштовуватись на довготривалу війну на виснаження ворога. Адже наразі Росія залучає особовий склад за гроші та має боєприпаси.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в ефірі телеканалу "Еспресо", на скільки часу у Москви вистачить сил, щоб проводити інтенсивні бойові дії, пише 24 Канал.

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Скільки часу треба ЗСУ, щоб виснажити Росію

Росія має живу силу і боєприпаси, аби проводити інтенсивні бойові дії, як зараз, ще впродовж 2 – 3 років. Тобто особового складу, мотивованого за гроші, та боєприпасів у ворога вистачить. Мова йде про проведення інтенсивних дій, які є сьогодні,

– заявив Сергій Згурець.

За його словами, зараз лінія фронту становить 940 кілометрів, є 10 ділянок, з них три – найбільш активні.

Директор Defense Express заявив, що Росія матиме можливість 2 роки тиснути в такому форматі, як зараз.

Згурець додав, що питання в тому, щоб Збройні Сили України знайшли ефективну протидію, яка ґрунтується на:

використанні далекобійних систем,

збільшенні використання артилерії,

зміні тактичних підходів, які ми зараз використовуємо для контрнаступальних дій, які часом є вразливими для нашої піхоти.

Тобто налаштовуємося на довготривалу війну на виснаження. Рішення, які зараз ухвалюються на саміті НАТО, частково нам в цьому допоможуть,

– підсумував експерт.

До речі, анонімний посадовець НАТО пояснив, що Росія не зможе почати масштабний наступ в Україні, адже їй не вистачає особового складу та боєприпасів. Тобто для додаткового наступу Кремлю потрібно отримати значні додаткові постачання боєприпасів з інших країн, крім тих, що вже є.