Більше, ніж Молдова: скільки території звільнили ЗСУ від початку вторгнення

Контрнаступ українських героїв триває. Станом на 9 серпня 2023 року захисникам та захисницям вдалося звільнити понад 40 000 квадратних кілометрів України.

Українські герої вражають своєю мужністю весь світ. Вони йдуть вперед, звільняючи від російських окупантів нові й нові території України.

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Скільки кілометрів вже звільнили воїни ЗСУ

У Страткомі ЗСУ опублікували статистику, яка неабияк потішила українців. Воїни ЗСУ за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже звільнили понад 40 000 квадратних кілометрів.

Число дня — 40 000+. Понад 40 000 квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року. Це більше, ніж територія Молдови. Трохи менше, ніж два Ізраїля. І близько 15 таких міст, як Москва,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський провів спеціальну ставку

Володимир Зеленський 9 серпня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Вона відрізнялася тим, що цього разу розглянули лише одне питання – наступу українських героїв. Український лідер розповів, що на засіданні було присутнє найвужче коло людей.

Зокрема, доповідали Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов.