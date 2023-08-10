Кремль не дав грошей на заспокійливі: у Соловйова – істерика через катастрофу з рублем

Володимир Солойов вже геть не може тримати себе в руках. Що не день, то нова істерика. Цього разу – через курс валют.

Соловйов в ефірі російського телеканалу почав бризкати слиною через курс валют. Те, у якій позиції опинився рубль, пропагандистові геть не подобається, інформує 24 Канал.

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Одна з найслабших валют у нас – рубль. Завдяки геніальній політиці Центробанку, який зневажає народ,

– заявив пропагандист.

Він додав, що на Заході над рублем та ситуацією з ним вже сміються. Що ж Соловйову настав час звикати, що новини для нього ставатимуть усе гіршими й гіршими. Рубль також не чекає нічого доброго.

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