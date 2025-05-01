Росіяни тиснуть на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 1 травня
- За 30 квітня на фроні зафіксовано 196 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському та Лиманському напрямках.
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області Росії, там відбулося 21 боєзіткнення.
У четвер, 1 травня, розпочався 1163 день широкомасштабної збройної агресії Росії. Українські захисники продовжують стримувати ворога – протягом минулої доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень.
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засіб ППО, 1 артилерійський засіб та 3 пункти управління противника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Ситуація на лінії зіткнення
Учора, 30 квітня, противник атакував позиції українських підрозділів та населені пункти 1 ракетою та 139 керованими бомбами. Окрім того, здійснив 5 900 обстрілів, зокрема 145 – із РСЗВ, і залучив для ураження 2 677 дронів-камікадзе.
На Харківському напрямку ворог 2 рази намагався прорвати оборонні рубежі в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося 6 атак загарбника. Оборонці відбивали штурмові дії в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.
Яка ситуація поблизу Загризового: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в оборону в районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.
На Сіверському напрямку українці успішно зупинили 2 атаки поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.
Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.
На Покровському напрямку захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.
Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська 5 разів штурмували українські позиції поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.
Що відбувається на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку оборонці зупинили 1 ворожу атаку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби там відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши 16 КАБів, і здійснив 266 обстрілів, 5 із яких – із РСЗВ.
До слова, минулої доби українські бійці ліквідували ще 1230 окупантів, а загальні втрати Росії перевищили 953 тисячі бійців. Окрім того, уражено 3 танки, 11 броньованих машин і 139 одиниць автомобільної техніки противника.