Росіяни атакують поблизу Торецька та штурмують Покровськ: карта бойових дій 28 січня

Російська армія продовжує наступати на українські міста та села. Наразі окупанти штурмують Покровський напрямок та здійснюють атаки біля Торецька.

Загалом за минулу добу на фронті відбулося 159 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Росіяни наступають біля Вовчанська: яка ситуація на карті

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала десять разів та намагалася вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну російську атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Окупанти атакують поблизу Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 85 штурмових дій росіян у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Ворог штурмує Покровськ: ситуація на карті

На Новопавлівському напрямку російська армія здійснила вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова.

На Придніпровському напрямку українські війська успішно відбили три російські наступи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби росіяни не проводили активних дій.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

У Курській області російська армія завдала 24 авіаудари, скинувши при цьому 30 КАБ та здійснивши 302 обстріли, в тому числі три з РСЗВ. Українським захисникам вдалося відбити 13 ворожих штурмів.