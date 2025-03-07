Ворог атакує Покровський напрямок та намагається прорвати оборону: вечірнє зведення Генштабу

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Російська армія атакує українські позиції на Торецькому напрямку та намагається прорвати українську оборону поблизу Покровська.

Впродовж цієї доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Цей нюанс не помітний одразу: якою лазівкою ЗСУ скористались біля Покровська

Яка ситуація на фронті

Згідно зі зведенням Генштабу, на Харківському напрямку українські війська відбили 3 російські атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 штурмів позицій українських оборонців у районі Загризового. Однак, їм вдалося відбити всі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони неподалік Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив безрезультатну спробу наступу на позиції українських підрозділів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок, з них 4 продовжуються досі. Окрім цього, авіаудару зазнав Краматорськ.

На Торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. Наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка. Одне боєзіткнення триває досі. Проте втрати ворога є досить значними.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 286 окупантів, 138 з них – безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, чотири антени управління БпЛА, два мотоцикли, сім БпЛА, два генератори, п’ять терміналів супутникового зв'язку, також пошкоджено два танки, три автомобілі та бойову броньовану машину ворога,

– зазначають у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку росіяни 5 разів атакували поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького. Проте отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку ворог 5 разів атакував в районах Привільного та Новосілки.

Українським оборонцям вдалося відбити 10 штурмових дій окупантів на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток, ще одне боєзіткнення триває досі.

На Придніпровському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

На Курщині українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Від початку доби ворог завдав 22 авіаційних ударів, а також скинув по позиціях українських військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.