"Росіяни збільшили кількість штурмів": Волошин розповів про ситуацію на півдні України

Росія продовжує штурмувати позиції українських Сил оборони. Зокрема, спостерігається загострення ситуації на південному відрізку фронту.

Наразі найгарячіше на Оріхівському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що заявив Волошин про ситуацію на півдні України

Речник Сил оборони Півдня каже, що ситуація на півдні хоч не різко, але загострюється. Зокрема, збільшується кількість ворожих обстрілів, ударів дронами-камікадзе та штурмових дій, які росіяни проводять на кількох напрямках.

Він зазначає, що через погодні умови на Херсонщині окупанти збільшили кількість бойових дій та намагалися вибити українських бійців з острівної зони.

Найбільше традиційно в нас на Оріхівському напрямку, де ворог намагається прорвати нашу оборону і зайняти плацдарми поблизу села Лобкове, Степове, взяти під контроль Щербаки, Малі Щербаки. Зайняти там плацдарм і звідти здійснювати вогневий вплив і на Запоріжжя як обласний центр, і на всю територію Запорізької області,

– пояснює Волошин.

Він додає, що таким чином росіяни хочуть взяти під контроль всі логістичні шляхи, які йдуть від Запоріжжя на схід. Тому Оріхівський напрямок зараз вважають одним з найскладніших. За словами речника Сил оборони Півдня, за 12 днів квітня тут зафіксовано близько 80 штурмових дій.

Однак, неспокійним також залишається Гуляйпільський напрямок, де російські військові намагаються взяти під контроль Новопіль та Вільне Поле. Протягом останніх днів вони завдають авіаційних ударів і по самому Гуляйполю. Від початку квітня тут росіяни здійснили близько 50 штурмових дій.

Окрім цього, ворог розпочав активні дії на Херсонському напрямку, де прагне взяти під контроль острівну зону Дніпра.

Волошин зазначає, що зараз росіяни намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти, і тому підтягують на південний відрізок фронту особовий склад саме цих груп. За його словами, окупанти роблять це для того, щоб продовжувати штурмові дії та просуватися вглиб України.

Він додає, що, крім особового складу, ворог залучає до ведення штурмів і бронетехніку. Однак, її не так багато. Також є чимало легкомоторної техніки, окупанти активно застосовують мотоцикли, багі та квадроцикли.

Речник Сил оборони Півдня зазначає, що росіяни зараз не можуть взяти під контроль жоден з населених пунктів, тому будуть посилювати штурмові дії та збільшувати кількість обстрілів.

До слова, раніше Волошин заявив, що вважає малоймовірною окупацію Миколаєва та Одеси через численні природні перешкоди. Зокрема, він зазначив, що для цього росіянам довелося б подолати кілька водойм та проток, що ускладнило б їхній потенційний наступ.