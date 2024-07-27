Чи можливий новий наступ Росії на Харківщині: британський полковник у відставці оцінив загрозу

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військове командування здійснює переміщення військ у Харківській області та розгортає нові підрозділи в зоні бойових дій на цьому напрямку. Якщо російська армія спробує знову перегрупуватися й атакувати на Харківщині, то досягне аналогічного результату, що й під час попереднього наступу там, і зазнає численних втрат.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, підкресливши, що Росія мало турбується щодо кількості втрат живої сили й готова продовжувати кидати своїх молодих солдат у бій.

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Нові російські підрозділи укомплектовані новобранцями

Міноборони Великої Британії повідомило, що Росія втратила 70 тисяч бійців за останні 60 днів війни, багато з яких загинули в боях на Харківщині. Тому Геміш де Бреттон-Гордон озвучив, що був би здивований, якби росіяни спробували знову наступати.

Цілком зрозуміло, що коли США, Велика Британія й інші країни дали дозвіл на використання далекобійних ракет для оборони Харкова, це мало значний вплив. Росіяни втратили величезну кількість солдатів. Один з військових концептів полягає в тому, аби не повторювати невдачу,

– озвучив полковник армії Великої Британії у відставці.

З його слів, багато нових російських військових підрозділів поповнилися новобранцями, однак вони надто слабко підготовлені. Аби створити ефективну бойову силу, потрібно тренуватися, вчитися працювати з танками, артилерією.

"Ймовірно, Росія зможе зібрати нові війська, але їхні можливості є дуже обмеженими, окрім як вести вогонь з окопів й звідти намагатися атакувати противника. Маловірогідно, що росіяни зможуть досягти суттєвих проривів в найближчі декілька місяців", – вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Полковник армії Великої Британії у відставці впевнений, що суспільна думка в таких великих містах, як Москва й Санкт-Петербург, де люди живуть більш заможно, ніж в інших населених пунктах Росії, починає змінюватися. На його погляд, люди там розуміють, як багато солдатів Путін відправив на смерть через війну проти України.