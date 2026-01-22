Кремль не відмовився від планів захоплення України: в ISW назвали на які області замахнулися

Росія не змінила своїх стратегічних цілей у війні проти України. Окупанти продовжують прагнути до окупації не лише Луганської, Донецької, Запорізької й Херсонської областей, а й інших на Сході та Півдні країни.

Росія публічно не подає жодних сигналів готовності до компромісів задля припинення війни проти України. Про це йдеться у звіті ISW.

Які області прагне захопити Росія?

Кремль планує окупацію Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей.

Аналітики зазначають, що Росія і надалі бачить "мир" виключно на власних умовах і не демонструє готовності до реальних компромісів. За даними західних ЗМІ, на початку січня Володимир Путін отримав проєкт мирного плану, який у Кремлі визнали "кроком уперед", але відхилили через невідповідність ключовим вимогам Росії.

Серед головних умов Москви – визнання США окупованого Криму та інших захоплених територій частиною Росії, заборона розміщення військ НАТО в Україні, а також вимоги щодо "захисту" російської мови та РПЦ.

В ISW звернули увагу на заяву секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який назвав війну "поверненням історичних земель" та згадав псевдореферендуми 2022 року. Аналітики наголошують, що Кремль використовує концепцію "Новоросії" для виправдання претензій не лише на вже окуповані регіони, а й на інші області України. Експерти підкреслюють, що позиція Росії залишається незмінною, попри спроби створити образ готовності до переговорів.

Що відомо про ситуацію на фронті станом на 22 січня?