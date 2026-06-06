Актуальну статистику ворожих втрат виклали в Генштабі ЗСУ.
Дивіться також "Работайте, братья": Путін вирішив звернутися до окупантів після листа від Зеленського
Скільки росіян загинуло сьогодні?
Відповідно до повідомлення Генштабу, цього разу Росія втратила понад 1300 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.06.26 орієнтовно склали:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- особового складу – близько 1 372 270 (+1380)
- танків – 11 983 (+3)
- бойових броньованих машин – 24 696 (+12)
- артилерійських систем – 43 397 (+82)
- РСЗВ – 1 837 (+5)
- засоби ППО – 1 405 (+1)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046)
- крилаті ракети – 4 733 (+0)
- кораблі/катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358)
- спеціальна техніка – 4 253 (+3)
Втрати росіян на 6 червня 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ