Актуальну статистику ворожих втрат виклали в Генштабі ЗСУ.

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Скільки росіян загинуло сьогодні?

Відповідно до повідомлення Генштабу, цього разу Росія втратила понад 1300 солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.06.26 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 372 270 (+1380)
  • танків – 11 983 (+3)
  • бойових броньованих машин – 24 696 (+12)
  • артилерійських систем – 43 397 (+82)
  • РСЗВ – 1 837 (+5)
  • засоби ППО – 1 405 (+1)
  • літаків – 436 (+0)
  • гелікоптерів – 353 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046)
  • крилаті ракети – 4 733 (+0)
  • кораблі/катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358)
  • спеціальна техніка – 4 253 (+3)


Втрати росіян на 6 червня 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ