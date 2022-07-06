Дві солодкі обіцянки Путіна Заходу можуть вилитися в новий етап Третьої світової

Вітаю Швецію та Фінляндію з підписанням протоколів про вступ до НАТО. Вони зробили правильний вибір. Більше того, вони отримують шанс на безпеку завдяки нам, інакше б дискусії ще точилися.

Єдина ціль Москви – загибель України

Квола реакція Кремля на їхній вступ до НАТО ще раз має показати всім, хто ще сумнівається, що ця війна – не про розширення Альянсу.

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Мета Кремля – як максимум завоювання і знищення всієї України, як мінімум – завоювання частини і створення васальної країни або країн на іншій території.

Кремль гратиме в довгу, на виснаження і спробує домовитись з частиною Заходу про другий варіант. Звісно, не формально юридично, а "понятійно". Нам слід зробити все, щоб цей процес навіть не почався.

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Путінська пастка для всього світу

Путін буде говорити про уникнення ескалації та зниження цін на світових ринках, а ми маємо пояснити, що це відкриє ящик Пандори і почне новий етап Третьої світової.

Поразка Кремля у всіх сенсах буде ризикованішою для Заходу, але стратегічно вигіднішою і "дешевшою"! А Швеція та Фінляндія ще будуть вітати нас зі вступом в НАТО, як ми їх вітаємо сьогодні.

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