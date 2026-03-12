Українське військо зриває підготовку ворога до масштабного наступу: огляд фронту від ISW

Аналітики повідомили про активні бої одразу на кількох напрямках фронту. Українські сили продовжують контратаки на півдні та ведуть бої на сході країни.

Водночас Кремль намагається створити інформаційні умови для розширення своїх політичних і військових вимог. Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Аналітики оприлюднили нові карти бойових дій станом на 12 березня. Вони свідчать, що російські війська продовжують наступальні операції, однак Україна веде успішні контратаки.

Куп’янський та Лиманський напрямки

На північному сході України бої тривають у районах Куп’янська та на лінії Сватове – Кремінна. Російські війська намагаються утримувати свої позиції та проводять локальні атаки, щоб відтиснути українські сили від ключових логістичних маршрутів.

Водночас українські підрозділи також проводять контратаки на окремих ділянках фронту. За даними аналітиків, останнім часом ЗСУ змогли просунутися на деяких позиціях у районі Куп’янська.

Донецький напрямок

Одні з найінтенсивніших боїв тривають у Донецькій області. Російські війська продовжують спроби просування у районах Костянтинівки, Дружківки та інших населених пунктів.

Ця ділянка фронту залишається ключовою для російського командування, адже Москва прагне повністю захопити територію Донбасу. Саме тому там зосереджено значну кількість російських сил та техніки.

Українські підрозділи намагаються стримувати наступ і проводять контратаки, щоб стабілізувати лінію фронту.

Запорізький напрямок

На півдні України бої тривають у районах Гуляйполя та на заході Запорізької області. Українські сили останнім часом проводили контрнаступальні дії, які змусили російські війська відступити з деяких позицій.

Аналітики зазначають, що ці операції могли бути спрямовані на те, щоб зірвати підготовку російського командування до масштабнішого наступу у 2026 році.

Південний напрямок і удари по тилу Росії

Водночас українські сили продовжують кампанію ударів по військових об’єктах у глибині території Росії.

Зокрема, за даними аналітиків, українські військові завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по підприємству з виробництва мікрочипів у Брянську. Російська влада намагалася применшити значення цієї атаки.

Експерти зазначають, що такі удари можуть ускладнити забезпечення російської армії та вплинути на її військові можливості.

Ситуація на фронті станом на ранок 12 березня / Карти ISW

