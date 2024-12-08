Повстанці у Сирії взяли під контроль Хомс і Дамаск: армія капітулювала, Асад утік, – Reuters

Режим Башара Асада у Сирії цієї ночі, 8 грудня, визнав свою поразку перед силами повстанців. Щонайменше, про це повідомило командування сирійської регулярної армії.

Ба більше, сам Асад начебто сів у літак і залишив Дамаск. Про це пише Reuters, як зауважив 24 Канал, і розповідає подробиці.

Дивіться також "Не зазіхаємо на жоден камінчик": Ердоган заявив, що світ має визнати нову реальність у Сирії

Режиму Асада, ймовірно, кінець: що відбувалося у Сирії 8 грудня вночі

ЗМІ із посиланням на командування сирійської армії повідомило, що президент Сирії Башар Асад закінчив своє правління після блискавичного наступу повстанців. Самі вони вже заявили, що Дамаск "вільний від Асада".

Отже, Башар Асад вилетів із Дамаска в невідомому напрямку, як повідомили журналістам високопоставлені армійські сирійські офіцери. Це сталося, коли повстанці увійшли в столицю країни Дамаск – та фактично без жодних ознак опору армії.

За словами очевидців, тисячі людей зібралися на головній площі Дамаска зі скандуванням слова "Свобода". Повстанці у першу чергу звільнити політичних в'язнів та оголосили про "кінець епохи несправедливості".

Портал Flightradar засвідчив, що літак Syrian Air вилетів з Дамаска якраз у той час. Він до прибережного регіону Сирії, де розташовані російські бази, але потім зробив різкий розворот і зник з радарів. Хто був на борту – наразі не відомо.

Кілька годин перед цим повстанці оголосили, що здобули повний контроль над ключовим містом Хомс лише після дня боїв. Це дало повстанцям контроль над стратегічним центром Сирії та ключовим перехрестям автомагістралей.

Швидкість подій приголомшила арабські країни та викликала побоювання щодо нової хвилі нестабільності у регіоні. Катар, Саудівська Аравія, Йорданія, Єгипет, Ірак, Іран, Туреччина та чомусь Росія виступили зі спільною заявою, у якій закликали до політичного шляху розв'язання.

Водночас арабські ЗМІ пишуть, що глава уряду Сирії залишився у Дамаску. Ба більше, він пообіцяв мирно передати владу тому, кому делегує це право сирійський народ. Він також закликав не руйнувати інфраструктуру та державні будівлі.

Утім, як надалі розгортатимуться події – наразі чіткого розуміння немає ні в кого.