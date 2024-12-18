Військова техніка Росії залишається на базах у Сирії: супутникові знімки показали цікаві деталі

Супутникові знімки із Сирії, які з'явилися у вільному доступі, показали дивні деталі щодо перебування російських військ на території країни. Судячи з фото, Росія, ймовірно, не знає, куди далі відправити своїх військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Якими можуть бути реальні наміри росіян щодо присутності в Сирії

Супутникові знімки від компанії Maxar, показують станом на ранок 18 грудня на авіабазах в Сирії спостерігається накопичення військової техніки Росії.

Наприклад, на знімку з авіабази в Хмеймімі видно близько 100 російських вантажівок та літаки: один Іл-76, один Ан-72 та два Ан-26.

Військові літаки Росії перебувають на авіабазі в Хмеймімі / Фото Maxar

Про реальні наміри росіян залишатися у Сирії можуть розповісти деякі деталі.

Як пише видання, якщо врахувати, що Іл-76 за один рейс може взяти одну-дві вантажівки, то аби вивезти з авіабази всю накопичену техніку, військовим знадобиться приблизно півсотні рейсів одного літака.

Раніше ГУР МО України повідомляло, що Росія задіяла Іл-76 та два Ан-124-100 для виходу військ із Сирії. Тобто спочатку російська армія планувала використати лише три літаки. Тож аналізуючи усі ці факти, постає питання, як Росія сама оцінює, скільки в неї є часу, щоб забрати своїх військових та озброєння із сирійської території.

Журналісти висловили версію, що насправді росіяни не збираються повертатися на свою територію, а можуть переміститися із Сирії в Лівію для збереження присутності в Середземноморському регіоні.

Російські військові побоюються нових ударів Ізраїлю

На супутникових знімках із бази в Тартусі видно, що військові кораблі Росії не наближаються до причалів, остерігаючись нових ударів Ізраїлю в цьому районі.

Росіяни не наближаються до порту в Тартусі / Фото Maxar

Але на відкритому майданчику поряд Росія виставила свою військову техніку.

Це виглядає насправді нелогічно, з поправкою на поточну кампанію ударів ЦАХАЛу в Сирії. Бо ж є певний ризик, що результати можливого нового ізраїльського удару зачеплять мимоволі й техніку армії РФ також,

– зазначає видання.

На знімках натомість не видно жодного танку Т-72Б3 та С-400, які Росія використовувала під час бойових дій у Сирії. Тож, російська армія або ж вже перекинула цю техніку в Лівію чи в Росію, або ж маскують її.

Розташування російської військової техніки на базі в Сирії / Фото Maxar

Загалом, видання зробило висновок, що Росія намагається якомога довше "тягнути час", щоб ухвалити рішення про подальше розміщення своїх військ в Середземноморському регіоні.

Нагадаємо, раніше російським журналістам вдалося з'ясувати, скільки військових армії Росії загинули в Сирії з 2015 по 2024 роки. Названа ними кількість є значно більшою, ніж країна-агресорка визнає офіційно.