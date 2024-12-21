З Сирії евакуювали 34 людини: деталі успішної операції ГУР та МЗС

Наприкінці листопада ситуація в Сирії загострилася. Тамтешня опозиція пішла у наступ і повалила режим Башара Асада.

У країні залишається нестабільна обстановка. На тлі сплеску військових дій Україна розпочала евакуацію своїх громадян із Сирії, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Операція ГУР із порятунку українців

Як розповіли у відомстві, за дорученням президента Зеленського ГУР та МЗС провели спільну операцію із евакуації українців. 21 грудня з території Сирії через Ліван евакуйовано 34 людини ― 31 громадянина України та трьох громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави.

Серед групи – 15 дітей.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних – вперше за 10 років,

– сказала евакуйована громадянка України.

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Евакуйовані з Сирії українці / Фото ГУР