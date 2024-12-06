У МЗС України відповіли на звинувачення Ірану у підтримці тероризму у Сирії

МЗС України відкинуло звинувачення Ірану у причетності до загострення в Сирії. У відомстві зазначиили, що відповідальність за конфлікт несуть саме Росія та Іран, що підтримують режим Башара Асада.

Україна рішуче спростовує звинувачення Ірану щодо її нібито участі в ескалації конфлікту в Сирії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента РБК-Україна на пресконференції речника МЗС України Георгія Тихого.

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У чому Іран звинувачує Україну

Міністерство закордонних справ Ірану закликало Україну припинити підтримку "терористичних угруповань" у Сирії, назвавши дії Києва грубим порушенням міжнародних зобов'язань. Там заявили, що Україна підриває відданість щодо боротьби з тероризмом.

За інформацією видання Mehr News, такі обвинувачення Україні висловив Моджтаба Дамірчилу, помічник міністра закордонних справ Ірану та генеральний директор департаменту Євразії в Міністерстві закордонних справ.

За версією Ірану, Україна надає підтримку "терористичним угрупованням у Сирії", продаючи їм американську зброю, і Тегеран вимагає "негайно припинити" такі дії.

Тегеран, втім не взяв до уваги власну співпрацю з Росією, яка грубо порушує міжнародне право та радикальними ісламістськими угрупуваннями, на кшталт "ХАМАС" чи "Хезболли".

Як відповіли у МЗС України

Причиною нинішньої кризи у Сирії, як підкреслює українське МЗС, є дії режиму Башара Асада, а відповідальність за це несуть Росія та Іран.

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії. А взагалі причиною ситуації, яка є сьогодні в Сирії, є злочини режиму Асада. Не треба зміщувати акценти,

– заявив Тихий.

Він також звернув увагу на військовий аспект ситуації, що демонструє слабкість Росії. За його словами, значні втрати росіян в Україні змусили Москву вивести більшу частину своїх військ та техніки з Сирії. Це призвело до суттєвого послаблення позицій сирійської армії та відступів російських військових угруповань.

Він зазначив, що це ознака слабкості Росії, яку "ми в багатьох місцях світу побачимо". Суто з військової точки зору видно, що Росія значно послаблена через війну в Україні і не може вести бойові дії на два фронти.