Повстанці, ймовірно, зайшли у місто Хама та продовжують рух: карта війни у Сирії

Сирійські повстанці продовжують просування містами, що перебували під контролем режиму Асада. Зокрема, лунає інформація, що опозиційні сили вже ввійшли у Хаму.

Ситуація у Сирії продовжує загострюватися, що несе загрозу режиму Башара Асада. Успіхи повстанців можуть спровокувати перехід армії на сторону опозиції. Де розташована Хама й низка інших міст, що фігурують у новинах про війну у Сирії та яка лінія бойового зіткнення зараз, показує 24 Канал.

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Що відбувається у Сирії

Так, сирійське видання Syriah пише, що станом вечір 30 листопада повстанцям вдалося взяти під контроль територію на північ від міста Хама та національний аеропорт Алеппо. Останній об'єкт розміщений на південному сході міста-мільйонника.

Водночас арабське видання Аl Jazeera наводить слова опозиції, яка зазначає, що їх сили вже зайшли у Хаму і закріпляються у північній і східній частинах міста. Вони стверджують, що готові відбити будь-які атаки сирійських і російських військових літаків.

Де розташоване місто Хама: дивіться на карті

Сирійські повстанці повідомляють, що сили, лояльні до президента Башара Асада, відступають з міста Хама. Водночас підтвердження цих даних ще немає.

Яка лінія бойового зіткнення зараз у Сирії / карта Liveuamap

Зауважимо, що у суботу Збройні сили Сирії оголосили про відведення військ з Алеппо. За їх словами, таке рішення ухвалили аби "зібратися силами і підготувати контрнаступ".

Також днем раніше ЗМІ повідомляли про спробу державного перевороту у Дамаску. Сирійське телебачення припинило свою роботу, а біля палацу Асада чули стрільбу. Повстанці прямують до міста Хомс та до самого Дамаску.