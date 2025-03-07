Раптові напади: прихильники режиму Асада вбили десятки людей у Сирії

Прихильники поваленого сирійського диктатора Башара Асада здійснили несподівані атаки на портове місто Латакія та низку інших районів уздовж Середземного моря. Десятки людей загинули.

У багатьох містах Сирії відбулися протести на підтримку чинної влади у Дамаску. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про напади прихильників Асада у Сирії

Представник служби безпеки Латакії заявив агенції SANA, що напади були ретельно сплановані. У Джабле та довколишніх селах пошкоджено урядові установи, а також об'єкти державної й приватної власності.

Зіткнення відбулися між силами безпеки та групами, що підтримують колишнього президента Башара Асада. За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, яка базується в Лондоні, у перестрілках загинули 48 осіб, включаючи чотирьох мирних мешканців. Одного з озброєних нападників знайшли убитим. Ще трьох заарештували під час рейду в Латакії.

У відповідь на ескалацію конфлікту в провінціях Латакія, Тартус, Хомс та вздовж узбережжя Середземного моря запроваджено комендантську годину, пише SANA.

Як зазначає Bloomberg, у Тартусі розташована російська військова база. Тим часом у кількох містах, зокрема в Дамаску, Ідлібі та Хамі, відбулися мітинги на підтримку чинної влади, повідомляє Syria TV.

Представник міністерства оборони Хасан Абдул-Гані звернувся до прихильників Асада із закликом скласти зброю, як це зробили тисячі їхніх соратників.

Не будь паливом для програної війни. Башар втік і залишив вас напризволяще,

– казав він.