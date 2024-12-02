Путін опинився у патовій ситуації: йому доведеться обирати між поганим та ще гіршим рішенням

Наступ в Сирії почався у надзвичайно невдалий для Путіна момент. Він фактично перебуває в патовій ситуації.

Про це 24 Каналу розповів засновник БО “Реактивна пошта”, військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що наступ в Сирії, які здійснюють одразу кілька угруповань, створив проблеми для диктатора Владіміра Путіна.

Дивіться також Чому війна в Сирії знову спалахнула, хто проти кого воює і як це вплине на Росію та Україну

Які проблеми виникли в Путіна

Як наголосив Нарожний, Росія свого часу підтримала режим Асада в громадянській війні у Сирії. Була думка, що у такий спосіб Путін, зокрема, блокує постачання того ж газу з сусідніх країн до Європи.

Через цей конфлікт дуже ускладнений експорт газу через Туреччину до Європи. Це грає на руку Путіну. Бо Європа досі купує газ у Росії. Якби були поставки з цього регіону, то ціни могли б бути набагато меншими,

– зазначив Нарожний.

З початком повномасштабної війни в Україні Путін забрав значну частину військ та техніки з Росії. На військових базах переважно розміщена лише авіація. І тепер російський диктатор має проблему. Асад просить в Путіна допомоги, але величезна кількість військового ресурсу Росії вже залучена у війні проти України.

Умовно, зняти десь 50-60 тисяч бійців Путін зараз не може. Він оголить якусь ділянку фронту, а там Україна одразу піде в контрнаступ. Він зараз у патовій ситуації. Або відмовляється від Сирії. Або відмовляється від України,

– сказав Нарожний.