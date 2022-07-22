росія атакує не лише Україну: внаслідок авіаудару по сирійських селах загинули 7 осіб

Попри війну в Україні, росія продовжує атакувати мирні села Сирії. Унаслідок авіаудару російських військ загинули 7 осіб.

росія атакувала села з християнським населенням. Серед загиблих унаслідок атаки 5 дітей.

Зауважте Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною у відповідь на аналогічний крок

Понад десяток людей зазнали поранень

За даними сирійської опозиції, 13 мирних мешканців зазнали поранень. Такими є наслідки атаки росіянами заходу сирійської провінції Ідліб, де більшість населення є християнами.

Атака відбулася у ніч проти 22 липня. російський військовий літак злетів з авіабази Хмеймім у Латакії та вразив села Аль-Якубія та Джудейда. Це трапилося близько 02:36 за Києвом.

Україна та Сирія розірвали дипломатичні відносини

Наприкінці червня режим Башара аль-Асада в Сирії визнав квазіутворення на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. У відповідь на такий крок, 30 червня МЗС України розірвало дипломатичні відносини з Сирією, пояснивши це рішення тим, що недружнє рішення офіційного Дамаску є посяганням на територіальну цілісність України та порушенням статуту ООН.

Сирія стала другою країною-членом ООН, яка визнала квазіутворення. Наступною це зробила КНДР, дипломатичні відносини з якою Україна після цього також розірвала.

20 липня у Сирії вирішили також розірвати дипломатичні відносини з Україною. У тамтешньому МЗС заявили, що фактично відносини розірвані ще з 2018 року, коли Україна відмовила у продовженні посвідки на проживання сирійським дипломатам, які працюють у посольстві у Києві.

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