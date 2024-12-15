Російські війська в Сирії стикаються з нестачею питної води та продовольства, – ГУР

Виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває, при цьому на окремих маршрутах їх супроводжують збройні угруповання, які протистоять режиму Башара Асада. У них є проблеми з нестачею питної води та продовольства.

Російські військові у Сирії очікують за вантажні літаки з провізією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Дивіться також Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині та з переляку "задвохсотили" кадирівців, – ГУР

Який стан російських частин у Сирії

Росія продовжує виводити свої військові підрозділи з Сирії, де нещодавно був повалений союзний Москві режим Башара Асада. На їх дорозі їх супроводжують війська повстанців.

Серед російських солдатів поширюються чутки про нібито домовленості Москви щодо збереження військової присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. За попередніми даними, там залишаються до трьох тисяч військових.

Однак ситуація на цих базах залишається складною через проблеми з питною водою та продовольством. Подібні труднощі зафіксовані також на російських кораблях у регіоні.

Щоб вирішити кризу, очікується прибуття військово-транспортних літаків для доставки необхідних запасів. На 14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з авіабази Чкаловськ до Хмейміма.

Нагадаємо, у ГУР оцінили ймовірність нової атаки Росії "Орешником". Такий ризик зберігається, адже від Росії можна очікувати всього, кажуть у розвідці.