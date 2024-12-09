Башар Асад втік до Москви: Путін не просто так повіз до себе сирійського диктатора

Сирійський диктатор Башар Асад втік до Москви внаслідок успішного наступу повстанців. З часом Кремль може використати його як певний "козир".

Про це 24 Каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, пожартувавши, що Асада підселять десь до Віктора Януковича, який втік з України у 2014 році.

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Як Росія спробує використати Асада

Як наголосив Семиволос, зрозуміло, що в майбутньому Росія спробує ще якось використати сирійського диктатора. Зараз Асад створює для країни-агресорки проблеми у потенційних переговорах з новою владою Сирії.

Але невідомо, що буде майбутньому. Якщо Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію в Сирії, то там використають Асада.

Лідер угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулані закликав до мирної розбудови Сирії. Але якщо ситуація піде не так, як планують повстанці, то Росія цілком може використати того ж Асада для дестабілізації ситуації. Або для переговорів,

– зауважив Семиволос.

Додамо, за даними ЗМІ, Асад вже перебуває у Москві. У Головному управлінні розвідки України розповіли, як Росія рятувала сирійського диктатора.