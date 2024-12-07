Це питання присутності в Середземномор'ї, – Плетенчук про проблеми росіян через Сирію

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що означатиме для Росії втрата її морської бази в Сирії. Мова про середземноморський порт Тартус.

За словами Плетенчука, це не питання присутності росіян у Сирійській Арабській Республіці, а загалом питання їхньої присутності в Середземному морі. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що означає для Росії втрата порту Тартус

Раніше ворог відправляв кораблі з Новоросійська до Тартусу так званим сирійським експресом. Це забезпечувало російську базу в Сирії. Але тепер схема не працює, оскільки турецькі протоки закриті відповідно до конвенції Монтре. Тож окупанти змушені відправляти кораблі в обхід усієї Європи. І навіть ті кораблі, які входили до складу Чорноморського флоту, наприклад, підводний човен "Санкт-Петербург".

Це серйозний удар не тільки по їхніх геополітичних амбіціях, але й по інтересах. Цей конфлікт дуже впливає і на експорт нафти – того, що стосується безпосередньо диктаторського режиму Путіна. Тому втрата позицій у цьому регіоні може серйозно позначитися на економіці Росії. Їхня база в Сирії з'явилася невипадково, як і весь цей конфлікт. У разі втрати цієї точки опори – а все до того йде – це може серйозно вдарити по спроможностях росіян,

– підсумував Плетенчук.

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