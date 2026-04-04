Втрати США у війні з Іраном зростають: скільки солдатів загинули та отримали поранення

Військова кампанія США проти Ірану супроводжується зростанням втрат серед американських військових. Лише за п'ять тижнів бойових дій кількість поранених перевищила три сотні, є й загиблі.

Постраждали понад 300 американських військових. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані Пентагону.

Що відомо про людські втрати у війні з Іраном?

Станом на 3 квітня загинули 13 американських військових, ще 365 отримали поранення.

Найбільшу кількість поранених зафіксовано серед військових Сухопутних сил – 247 осіб. У Військово-морських силах поранені 63 військових, у корпусі морської піхоти – 19, ще 36 – серед особового складу Повітряних сил.

На тлі зростання втрат, за даними опитувань, близько двох третин американців виступають за якнайшвидше згортання військової операції проти Ірану.

Нагадаємо, що на початку військової операції в Ірані США назвали імена чотирьох офіцерів, які загинули. Усі вони солдати резерву армії США. Це капітан Коді Хорк (35 років), сержант Ной Тітдженс (42 роки), сержант Ніколь Амор (39 років) та сержант Деклан Коуді (20 років).

