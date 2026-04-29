Війна буде тривати: у ЦПД озвучили плани ворога на 2026 рік

У Кремлі розглядають сценарії, які свідчать про підготовку не до миру, а до подальшого затягування війни. Один із них передбачає рішення, на яке Москва вже йшла восени 2022 року, попри його непопулярність у російському суспільстві.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія вже має план бойових дій щонайменше до осені. За його словами, логіка дій Кремля показує: там думають не лише про найближчі місяці, а й про продовження війни у 2026 році.

Кремль не відмовився від окупації України

Росія не відмовилася від планів продовжувати активні бойові дії, для цього ворог хоче й далі тиснути на Сході, у Запорізькій області та на півночі, щоб розтягувати українські резерви. Наразі, у Кремлі вже розглядають навіть непопулярні для власного суспільства кроки, якщо вони дозволять тягнути війну далі.

Ключова задача Путіна в цілому – окупація України і політичне приєднання до території Росії, скажемо так. Це його найбільша задача,

– сказав Коваленко.

Серед таких сценаріїв – і нова часткова мобілізація, бо втрати ворога вже перевищують кількість контрактників і найманців, яких вдається залучати, а самі бойові дії там планують щонайменше до осені.

До уваги! Після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має документи російського Генштабу, де визнають нездатність виконати поставлені Кремлем завдання. Попри це, за словами глави держави, російське керівництво готує нові наступальні операції і планує збільшувати чисельність війська через розширення мобілізаційних процесів.

Для підготовки до такого сценарію в Росії вже обмежують Telegram і загалом дедалі сильніше затискають інформаційний простір, щоб не допустити навіть думок про можливі протести.

Нагадаємо! У Росії майже повністю заблокували Telegram, і це може бути пов'язано не лише з бажанням приховати від населення нові непопулярні рішення, зокрема можливу мобілізацію. Як пояснив Іван Ступак, російські силовики давно переконували Путіна, що Telegram і відкритий інтернет становлять загрозу для режиму, бо через них росіяни бачать реальну ситуацію на фронті, а українські спецслужби можуть проводити вербування та інші операції.

Водночас реальні можливості російської армії, за його оцінкою, не відповідають тим планам, які Кремль і далі тримає у голові. Йдеться і про спробу захопити весь Донбас, і про вихід до підступів Запоріжжя, але навіть на тих напрямках, які Москва вважала пріоритетними, вона не змогла виконати власні завдання. Як приклад він навів Покровськ, який росіяни мали намір окупувати ще на початку 2025 року, однак місто вони лише зруйнували, не зламавши фронт за ним.

Так само нереалістичною є задача окупації всієї Донецької, Луганської області цього року. Те, що там Генштаб російський вішає локшину Путіну на вуха, – це окрема історія. Вони хочуть це, але вони цього не досягнуть,

– наголосив керівник ЦПД.

Між цими планами і реальними можливостями російської армії дедалі більший розрив, тому навіть там, де Кремль малює собі великі цілі, виконати їх наявними силами він не зможе. Війна для Кремля триває тому, що відмовитися від неї вони вже не здатні.

Кремль прив'язав себе до війни

Навіть коли заявлені цілі лишаються недосяжними, це не штовхає Москву до перегляду курсу. За словами Коваленка, у російській верхівці вже є розуміння, що ні повна окупація України, ні літні плани Кремля не мають реального підґрунтя, але сама система не бачить для себе іншого способу існування, крім продовження війни.

Виникає таке замкнене коло, коли російська армія не здатна вирішувати політичні задачі російського керівництва. А політичне керівництво не здатне уявити своє існування без війни, яку воно не може виграти,

– сказав Коваленко.

Саме тому Кремль не згортає війну, а й далі намагається утримувати тиск на фронті й бити по українських містах, навіть без реального шансу виконати власні стратегічні плани. Для Москви головним стає вже не перемога як така, а спроба будь-що зберегти сам режим.

На жаль, війна поки продовжується. На жаль, ворог буде бомбити українські міста, дійсно, але буде нести великі втрати і не досягне успіху на Донеччині, на Луганщині, на Запоріжжі, на півночі. У них не буде виконано їхніх стратегічних задач,

– підсумував керівник ЦПД.

Що відомо про нові ознаки напруги всередині Росії?

У Росії дедалі частіше публічно критикують владу навіть ті, хто раніше її обслуговував. Z-воєнкори й блогери відкрито обурюються блокуванням соцмереж, Telegram і мобільного інтернету. Якщо раніше за такі слова одразу писали доноси, то тепер подібні дописи вже поширюють, і це виглядає як зміна настроїв у частині російського середовища.

Невдоволення в Росії підживлюють наслідки війни, економічні проблеми і нові обмеження всередині країни. У російському суспільстві дедалі гучніше говорять про провали влади, а експерти вже вживають формулювання на кшталт "кухонна революція" – коли політику Кремля все частіше обговорюють і критикують у побуті, навіть без відкритого протесту.

Водночас частину такої критики не варто сприймати як готовий бунт проти Путіна. За оцінкою Тараса Загороднього, негативні заяви від російських блогерів і "лідерів думок", які залишаються всередині системи, можуть бути спробою спрямувати невдоволення в безпечне для влади русло і тримати його під контролем.

Серйозні внутрішні потрясіння в Росії можливі лише за сукупності кількох факторів. Загородній вважає, що важливу роль тут відіграють удари України по російських нафтових об'єктах, зокрема по Туапсе, а також накопичення економічних проблем. Але для реальної дестабілізації, за його словами, потрібен і окремий тригер усередині самої Росії – фігура або подія, яка зможе повести це невдоволення далі.