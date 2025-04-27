В Україну повернули ще 12 дітей з окупації

З російської окупації в Україну вдалося повернути ще 12 дітей. Це відбулося в межах ініціативи президента України – Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис з телеграм-каналу радниці голови Офісу Президента України Дарії Зарівни.

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Що відомо про повернення дітей-українців на батьківщину

Дарія Зарівна розповіла декілька історій про дітей. Серед тих, кого вдалося повернути, – Богдан із багатодітної родини.

Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.

Також вдалося вивезти родину, яка жила під постійним тиском. За словами посадовиці, 10-річного Єгора росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати, озброєні солдати Росії розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку.

Завдяки допомозі партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.

Варто зазначити, що всі імена були змінені з метою безпеки.

До слова, раніше стало відомо, що в Україну повернули 11 дітей, які перебувати на тимчасово окупованих територіях, а також у Росії. Серед повернених – двоє братів, чий батько загинув після катувань, та 11-річний хлопчик, чий батько був у російському полоні.