Ворожа атака по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1242 дня війни
Країна-агресорка Росія вночі 19 липня знову атакувала територію України. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 19 липня, повідомляє 24 Канал.
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Очільник Одеської ОВА повідомив, що триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих. Аналітики DeepState пишуть, що ворог окупував Яблунівку (Сумщина). Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає. В DeepState також зазначають, що противник просунувся біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька. У Павлограді пролунала серія вибухів. Вибухи чули у Рівному, Полтаві та Павлограді під час атаки БпЛА. Внаслідок атаки дронами зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Триває ліквідація наслідків, про що повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. "Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки", – написав Труханов. Станом на 2 годину ночі підтверджено загибель однієї людини.
На місці працюють усі відповідні служби.
В Одесі пролунали вибухи
Очільник Одеської ОВА повідомив, що триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих.
Аналітики DeepState пишуть, що ворог окупував Яблунівку (Сумщина).
Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.
В DeepState також зазначають, що противник просунувся біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька.
У Павлограді пролунала серія вибухів.
Вибухи чули у Рівному, Полтаві та Павлограді під час атаки БпЛА.
Внаслідок атаки дронами зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Триває ліквідація наслідків, про що повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки", – написав Труханов.
Станом на 2 годину ночі підтверджено загибель однієї людини.