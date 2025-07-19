Ворожа атака по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1242 дня війни

Країна-агресорка Росія вночі 19 липня знову атакувала територію України. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 19 липня, повідомляє 24 Канал.

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