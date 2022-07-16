Після відходу з Лисичанська ЗСУ вдалося послабити російський наступ, – розвідка Британії

російські окупанти планували, що після захоплення Лисичанська вони зможуть з легкістю продовжити наступ на українські території. Але не склалося.

Після захоплення Лисичанська, російська влада оголосила, що бере "паузу в бойових діях". Вона це пояснювала необхідністю "поповнення бойових можливостей". Але самі бої на лінії фронту не вщухали. Просто вони проводилися з меншою інтенсивністю.

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Тепер же наступальні операції російських загарбників "залишаються зменшеними за розмахом і масштабом". Про це повідомляє британська розвідка. Там також відзначають, що росіяни вирішили зосередити всю увагу на Сіверську та Бахмуті. При цьому що на околицях Сіверська вони були ще на початку тижня, але просунутися вперед не зуміли.

Водночас в британській розвідці відзначили, що тепер російські пропагандисти перестали хвалитися "успіхами", яких насправді не було. І розраховані ці фейки були для "внутрішньої аудиторії" як "демонстрація успіху" та для підняття морального духу своїх загарбників.

В британській розвідці похвалили і українські сили оборони. Особливо що стосується відбиття російських атак після того, як наші захисники відійшли з Лисичанська, а лінію української оборони було скорочено та випрямлено.

"Це дозволило зосередити сили та вогонь проти зменшення російських атак і сприяло зменшенню наступу Росії", – відзначили в британській розвідці.

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