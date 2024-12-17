Окупанти на підступах до Покровська: карта бойових дій на 17 грудня

Сили оборони продовжують успішно стримувати масовані атаки росіян на різних напрямках фронту. Найбільшу активність ворога зафіксовано на Покровському напрямку та на Курщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом впродовж минулої доби відбулось 245 бойових зіткнень.

Дивіться також 1600 окупантів та понад 130 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 17 грудня

Де атакували росіяни

На Харківському напрямку ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини.

Ворог активізувався на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку минулої доби ворог 16 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Окупанти атакували на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

Росіяни намагалися просунутися на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 12 разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Щербинівки.

Ворог атакував позиції ЗСУ на Торецькому напрямку: дивіться на карті

П’ятдесят дві атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Курахівському напрямку відбулося 30 боєзіткнень: дивіться на карті

Двадцять дві атаки противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку.

Росіяни атакували на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямках противник п’ять разів атакував в районі Новоандріївки.

Ворог здійснив кілька атак на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Чотири безрезультатних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 68 штурмів позицій українських підрозділів, завдав шість авіаударів, скинувши 12 КАБ, здійснив 341 обстріл по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ на Курщині: дивіться на карті