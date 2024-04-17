"Бавовна" у Криму, США готують окремий законопроєкт про допомогу Києву: хронологія 784 дня війни

Російський наступ на Сході та Півдні триває. Захисники героїчно стримують ворожу навалу. Тим часом дипломати працюють над тим, щоб отримати від Заходу критично важливу допомогу для фронту.

17 квітня – 784 день повномасштабної війни. Яка ситуація на фронті, що відбувалося на політичній арені, передає 24 Канал.

Дивіться також Це провокує росіян: що може пришвидшити допомогу Україні від США