"Бавовна" у Криму, США готують окремий законопроєкт про допомогу Києву: хронологія 784 дня війни
Російський наступ на Сході та Півдні триває. Захисники героїчно стримують ворожу навалу. Тим часом дипломати працюють над тим, щоб отримати від Заходу критично важливу допомогу для фронту.
17 квітня – 784 день повномасштабної війни. Яка ситуація на фронті, що відбувалося на політичній арені, передає 24 Канал.
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Канадський уряд 16 квітня подав пакет бюджету країни. У ньому передбачена також і військова допомога нашій державі. На неї планують виділити 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) протягом п'яти років. Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував ідею щодо окремих законопроєктів, що міститимуть допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Журналісти The Hill наголосили, що демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона. Водночас це може статися лише умови, що законопроєкти включатимуть ключові елементи з сенатського законопроєкту, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Вночі біля 3:00 в окупованому Джанкої лунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що у них навіть здригалися будинки. Також у мережі з'явилися кадри, які свідчать, що у районі військового аеродрому розгорілася величезна пожежа.
Канада готує план багаторічної військової допомоги Україні
Демократи готові підримати ідею Джонсона щодо окремого законопроєкту про допомогу Україні
У районі військового аеродрому у Джанкої було гаряче
Канадський уряд 16 квітня подав пакет бюджету країни. У ньому передбачена також і військова допомога нашій державі. На неї планують виділити 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) протягом п'яти років.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував ідею щодо окремих законопроєктів, що міститимуть допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Журналісти The Hill наголосили, що демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона. Водночас це може статися лише умови, що законопроєкти включатимуть ключові елементи з сенатського законопроєкту, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Вночі біля 3:00 в окупованому Джанкої лунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що у них навіть здригалися будинки.
Також у мережі з'явилися кадри, які свідчать, що у районі військового аеродрому розгорілася величезна пожежа.